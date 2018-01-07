〈北部〉編入日軍特攻隊 他慶幸全身而退

2018-01-07

9旬張永照 17歲被迫從軍

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣行動研究學會昨舉行《來去吉野村》新書發表，書中主角之一的現年九十歲、人稱「海鳥仔」的張永照（見圖，記者王峻祺翻攝），十七歲收到一張「沒有期限的兵單」，軍旅唯一工作就是「推飛機」，後期還被編入日軍「特攻隊」，要求綁上炸彈轟炸美軍戰車；張永照他也在書中憶道，慶幸還能領到六十六元退伍薪水，日人「要為國家」的思想灌輸令人記憶深刻。

九歲時跟著父母從宜蘭塭底移居花蓮吉野村的張永照，昨因身體不適並未出席新書會，由年逾八旬的弟弟張朝榮代為轉述分享當年短暫十個月的從軍史，提及因日軍突襲美國珍珠港，太平洋戰爭展開，居住在台灣的日人及台人「草木皆兵」，兵力徵調頻繁。

不能打仗 調去「推飛機」

張朝榮說，十七歲被迫提前入伍的張永照，因無法上戰場而被調去做「公工」，先後在南埔機場（今空軍南埔營區）、北埔機場「推飛機」，一天最多三趟，每日均與卅多人往來機場及山邊，為避免遭美軍轟炸，除移動速度要快外，有時還必須將飛機藏在木麻黃樹林內。

差點身綁炸彈 轟炸美軍

一共當了十個月「日本兵」的張永照，在太平洋戰爭後期，還被徵召到「特攻隊」，以「一命換一台戰車」方式，每天揹著十五公斤重的炸彈躲進七星潭的地底洞穴內，等待美軍戰車上岸後，連人和炸彈一起轟炸美軍。

直到日本一九四五年宣布投降後，張永照才平安退伍，迄今他仍留存當時一頂由日本營長贈送的絨布軍帽，並在書中回憶，當時縱使生活痛苦，也不曾有過逃兵念頭，只說道「那是教育啦！從小就給你灌輸思想，要為國家。」