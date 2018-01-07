〈北部〉長者口述出書 日治吉野移民村解密

2018-01-07

官辦移民村 現今吉安鄉

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮吉野村（即現今吉安鄉）是日治時期台灣第一個官辦移民村，台灣行動研究學會花蓮工作站主任王淑娟，歷經二年時間集結卅五名長者口述資料，出版「來去吉野村─日治時期島內移民生活紀事」一書，並首度公開許多珍貴史料，解密移民村內鮮為人知的庶民故事。

王淑娟將「來去吉野村」一書稱為「庶民的書」，書中內容主要描寫四大族群因日治時期的時局變化、家族或個人經濟困局，分別移居吉野村的過程及生活紀事，並藉由文史工作者、抗日志士後裔及長者口述歷史的協助，還原當時日本大帝國的面貌，期望透過清晰、接近史實原貌的故事，拓展民眾的歷史感。

吉野村是日治時期最早在台灣設立的官營移民村，共分宮前（慶豐）、清水（福興）、草分（永興）三個聚落，西元一九二六年後（昭和初期）的戶數已達三百三十戶，人口逾一千七百人，是一個擁有道路、輕便鐵路、灌溉水圳、醫療所、小學校、郵局、派出所等完備設施的移民村。

百餘年間 四大族群拓墾變遷

王淑娟說，在短短一百多年間，吉野村歷經四大族群的拓墾變遷，包括西元一九○八年前的七腳川社事件遭日人滅社的阿美族人、一九一O年吉野移民村清水聚落的日人、一九四五年後被迫集體移居的大同部落太魯閣族人及後來遷入的閩南人，均因時局複雜，充斥著各種族群的意識形態及文化。

她說，歷經二年的田野資料調查，在與地方長者的訪談中，可重現當時日本人與島內移民者的日常關係，更流露出他們參與這塊土地工程建設時的情感，也因珍貴的口述資料，讓沒有機會認識字的長輩們，可以試著與年輕人交談，找回部分被埋沒的歷史記憶。

二戰末期日軍部署 首度公開

王淑娟說，書中也將吉野村「移民史」的時間軸拉回至一九O八年前，並首度公開二戰末期在福興、南華山邊的日軍軍事部署、推飛機路線及日治時期台灣聚落家戶圖等，期許能夠透過歷史發掘，逐步拼湊出吉野村百年來的聚落樣貌，讓民眾更加了解吉野村的移民生活紀事。