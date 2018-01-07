〈北部〉年久失修 台三線護欄、邊溝下月完工

2018-01-07

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣民投訴，台三線從關西到峨眉，至少有三個路段好好的紐澤西護欄和邊溝被打掉重做，不但施工影響交通，也浪費公帑，直批浪漫台三線成「浪費」台三線；公路總局第一區養護工程處新竹工務段解釋，民眾誤解，護欄年久失修、邊溝則採新工法打造。

公路總局第一區養護工程處新竹工務段段長顏建忠說，台三線自民國八十三年間拓寬後沒更新過護欄，年久失修；邊溝則是排水容量不足，都需要改善，若順利，兩項工程二月底就會完工。

護欄高度不夠 不符標準

顏建忠說，原來的水泥紐澤西護欄，因為連年道路持續加封回鋪變得相對低矮，有些路段的護欄高度已經不符合必須高八十五公分的標準，還有的斑駁、長青苔，不僅有礙觀瞻，功能性也已經不足；至於邊溝改善工程，顏表示，過去台三線邊溝設計，是深度只有卅公分的梯型溝，排水容量不足。

邊溝採新工法 增排水性

顏建忠表示，舊型設計一旦被落葉或是其他垃圾塞住，即容易溝水溢流、路面積水，影響行車，去年曾五度接獲北埔鄉公所要求改善的公文。因此把舊護欄全面拆除，換裝排水性比較好的鋼板護欄，也較有利保護路面，並將道路邊溝改成深度達九十公分的Ｕ型溝，寬度也變成六十公分且加蓋，可增加避車空間。