〈北部〉大湖草莓、泰安溫泉雙活動 苗栗攬人氣

2018-01-07

草莓價回穩 每斤350元

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局為整合縣內泰安溫泉區及台三線沿線鄉鎮觀光資源，規劃「苗栗草莓溫泉季～漫遊湯趣」活動，昨天在大湖農村休閒酒莊開幕，邀請不少擺攤成市集。至於目前草莓價格已回穩，一台斤約三百至三百五十元，採果正是時候。

苗栗縣政府文化觀光局指出，泰安溫泉區頗負盛名，屬鹼性碳酸泉，水質無色無臭，洗完後肌膚潤滑舒爽，相當適合冬天放鬆。而泰安鄉與台三線沿線鄉鎮，風景不錯，更有不少特色農產。

現正值泡湯旺季，以及草莓盛產，苗縣府文觀局將兩者結合成為活動主軸，希望能吸引更多觀光人潮，促進經濟。活動包括連三個週末，昨天、十三日以及二十日，在苗栗縣大湖酒莊停車場舉辦溫泉市集活動，讓民眾可以吃到最原味的農特產品並買到最道地伴手禮。

另外，於活動當天，將有限量一百五十本溫泉護照，民眾可透過護照優惠，感受苗栗縣在地「美人湯」，相關活動辦法可洽詢活動單位或文觀局網站。

同時，交通部觀光局推出的台灣好湯票選，文觀局也出「十大好湯投泰安、萬元獎品等您拿」抽獎活動，希望民眾在十日前至「十大好湯選拔」網站票投苗栗泰安，並將截圖上傳至苗栗玩透透粉絲團，就有機會抽得價值五千至一萬五千元的獎項。

大湖地區農會表示，目前草莓價格每台斤三百至三百五十元，較元旦前一斤四百至四百五十元，已經回穩，目前是第一期果，產期約到四月初。