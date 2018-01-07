〈北部〉《桃園》整治南崁溪 環局擴大銅總量管制

2018-01-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為控制南崁溪農地、溪流重金屬銅污染嚴重問題，市府環境保護局即起針對南崁溪流域擴大實施銅總量管制，除在第一級總量管制區禁止新設會釋放銅廢水的工廠，也加嚴第二級總量管制區的排放標準，從原本的3mg/L改為1.2mg/L，環保局簡任技正葉孟芬表示，工廠若被稽查出違規排放，將撤銷排放許可且不再核發。

葉孟芬說，南崁溪以東門溪流域劃為第一級總量管制區，其他區域則為第二級總量管制區，總流域面積達二萬公頃；經統計，總量管制區內的管制對象共有一九○家工廠，其中印刷電路板製造業有一二一家，重金屬銅排放許可量為253.5g/日，其餘為金屬表面處理業四十三家及電鍍業八家。

過去僅停工處分 現撤銷排放許可

葉孟芬表示，加嚴放流水標準可有效控制流域內的灌溉水源，擴大實施銅總量管制後，將針對排水量大、過去有違規情形及排放有害物質的工廠加強稽查，而以往針對違規工廠僅有停工處分，未來將加嚴至撤銷排放許可且不再核發，已與周邊工廠協調取得認同。

另，環保局針對南崁溪其餘管制工廠推動 「自主削減」計畫，要求每日排放重金屬銅廢水量大於二百立方公尺的工廠，半年內向市府提出減半計畫，目前應提出計畫的工廠有六十二家，已有卅四家工廠經核准開始採行；而排放重金屬銅廢水量超過一千立方公尺的工廠，應於一年內依規定設置放流水水質水量自動監測系統。