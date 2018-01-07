〈北部〉《桃園》新溪口吊橋體驗 3級山風很「搖擺」

2018-01-07

〔記者周敏鴻／復興報導〕花費三年六個月拆舊建新的復興區新溪口吊橋，長度三○三公尺為全台最長的懸索橋，復興區公所昨天邀地方耆老祈福、水蜜桃公主走吊橋，為十三日啟用營運提前暖身，即起開放民眾上網預約。區長曾志湘說，歡迎懼高的民眾前來挑戰新溪口吊橋隨風擺動的「律動感」。

溪口吊橋建於日治時期，兩端設置五層樓高的鋼筋水泥橋墩拉住鋼構橋體，再鋪設木板做走道，屬「鐵線橋」的傳統工法，地方耆老回憶，長約一百六十公尺的溪口吊橋，是早年溪口部落居民跨越大漢溪到角板山的要道，有時為了採買、找親戚朋友，一天走上七、八趟都不奇怪。

二○一四年六月間，使用逾五十年的溪口吊橋，終於在地方人士的期待中展開拆舊建新工程，曾志湘說，新溪口吊橋在溪口吊橋旁，因兩端橋頭海拔位置高，橋面長度因山勢增為三○三公尺，是全台最長、採吊床式構造的懸索橋。

山風吹來 橋面起伏「律動」

兩端橋頭與橋面最低處落差約廿三公尺，民眾若站在海拔約二五二公尺的橋面最低處往下望，大漢溪距離還不到十公尺、並不算高，不過每當山風吹來時（陣風約三至四級），超長橋面隨之起伏律動，不少懼高民眾昨天試走時，雖不至於驚聲尖叫，但雙手始終緊拉住一旁扶手，絲毫不敢鬆開，未來六級以上強風及颱風、落雷、地震、豪雨等天氣，將不開放。

新溪口吊橋預定十三日開放營運，未來每週二休園，其餘日期的上午九點到下午五點，每半個小時為一梯次、每梯次開放兩百人網路預約，總計每天開放兩千八百人次過橋。

溪口端走回角板端 暫不開放

曾志湘提醒，新溪口吊橋的橋面寬一．二公尺，初期僅開放角板端走到溪口端，單趟票價一百元、優待票七十元，預約後到吊橋角板端取票後，才能進入吊橋並單向走到溪口端，除非緊急情況，不開放民眾從溪口端走回角板端。

但民眾可以從溪口端搭乘紅線接駁車，從溪口台地經樂信瓦旦公園抵羅浮接駁站等景點，再從羅浮接駁站搭綠線接駁車，經羅浮橋抵仁愛停車場，就能返回吊橋角板端，全程免費，詳情可洽官方網站︰http://xikoubridge.tycg.gov.tw/。