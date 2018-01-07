〈中部〉旱溪夜市 議員建議打造東區不夜城

2018-01-07

唯一有營業的「路外型合法攤集區」

〔記者黃鐘山／台中報導〕東區旱溪夜市獲得台中市首座「衛生模範夜市」殊榮後，最近又取得市府核發的合法營業執照，成了台中唯一有營業的「路外型合法攤集區」，市議員鄭功進盼市府藉此打造東區不夜城，市府經發局也希望打造成優質觀光夜市。

位於東區旱溪東路、振興路口的旱溪夜市，佔地三千多坪，攤位數超過兩百，被網友讚譽為最好逛、可連吃三天高ＣＰ值的夜市；其中，波蘭蛋糕、雞蛋糕，台灣小吃蔥油餅、黑豆干、各式滷味，以及雞排、地瓜球、木瓜牛奶等，常吸引民眾大排長龍等著嘗鮮。

市府為提升夜市食品攤商衛生水準，去年推動「衛生模範夜市」輔導計畫，旱溪夜市第一個報名，並成了全市第一處衛生模範夜市。最近也剛通過「台中市攤販集中區設置管理自治條例」審查，是全市目前唯一仍有營業的「路外型合法攤集區」。

缺少顯而易見門面 民眾覺得可惜

每週都逛旱溪夜市的陳姓民眾說，旱溪夜市好吃、好玩的攤商很多，可惜少了一個顯而易見的門面，讓人一看就知道這裡是旱溪夜市，也少了一些拍照、打卡點，旱溪夜市已成為合法攤販集中區，建議可著手規劃，讓它成為台中人的驕傲。

市議員鄭功進強調，夜市的銅板美食，是庶民經濟的小確幸，一座有口碑的夜市得來不易，市府應發展自己的夜市文化。旱溪夜市車潮、人潮眾多，只要好好規劃，提升攤販整體素質，改善營業環境、衛生、交通等問題，有機會打造全新的東區不夜城。

經發局提升營運 打造優質觀光夜市

經發局表示，除督導旱溪夜市做好環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安，並規劃輔導參加經濟部優良市集、樂活名攤評核，透過環境與衛生、自理組織、創新經營等層面，提升整體經營績效，並朝現代化方向發展，打造優質觀光夜市。