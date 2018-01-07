〈中部〉珍藏廚師服 獨居嬤扮食神同樂

2018-01-07

〔記者李忠憲、蘇金鳳／台中報導〕寒流即將來襲，華山基金會台中Ｂ區市站昨舉辦「寒冬送暖，揪您團圓」活動，除邀請上百位獨居長輩同樂、義剪外，更有八旬林阿嬤穿上收藏卅年的廚師服，巧扮「食神」，示範愛心年菜正確烹煮方式。基金會表示，認購年菜助獨老目前僅達三成，盼民眾多多伸出援手，讓長輩過個暖年。

設計師義剪 阿公阿嬤帥氣漂亮

潭子、大雅、神岡一二○位獨居長輩，昨接受華山基金會台中Ｂ區市站邀請參加「寒冬送暖，揪您團圓」活動。現場除邀請村風薩克斯風樂團表演，鷁文美髮也出動四名設計師，為阿公阿嬤理個帥氣及漂亮的髮型；八十三歲林阿嬤也穿上珍藏卅年的廚師服，現場示範如何正確烹煮愛心年菜。

年菜認購僅三成 盼民眾響應

華山基金會Ｂ區市站長梁偉宇表示，每到年底就會開放民眾認購愛心獨老年菜，至今僅達三成，希望民眾多發揮愛心，讓獨老能過個暖呼呼的年。

另外，烏日分局大肚分駐所平時就會訪視弱勢家庭，日前也開始結合相關團體，前往弱勢家庭進行關懷慰問及發送禦寒與民生物資等。所長張竣詒表示，員警探視除了解長者生活情形，並捐出物資，還連結社會資源，希望能給予協助，期許藉由此活動，讓更多有心人士共同響應，攜手關懷這些需要幫助的人，使其感受到社會溫暖。