〈中部〉大里夏田里污染農地 規劃產業園區

2018-01-07

面積兩百公頃 容納五、六百家廠商

〔記者蘇金鳳、黃鐘山／台中報導〕大里區夏田里附近的農地屢遭重金屬污染，市府為解決工業用地不足問題，在當地規劃兩百公頃「產業園區」，約可容納五、六百家廠商，六日舉行第一次公聽會，但因位子太少，引起地主抗議，經發局決定擇日擇點再召開。

夏田里農田近年接連傳出重金屬污染，市府持續進行整治，但因無法再耕種，農友希望變更為工業用地，經立委何欣純積極奔走，市府從善如流規劃為產業園區，經發局也編列四千兩百萬元經費，預計五年內完成土地變更等程序，進行產業園區開發。

將引進金屬製造業等低耗能產業

經發局指山，大里夏田產業園區預定基地，去年經內政部區域計畫審查通過。基地範圍包含大里區夏田西段、夏田東段、大里段、中興段及霧峰區五福北段等，共有一千六百廿五筆土地，面積約兩百公頃，主要將引進金屬製品製造業等低耗能產業。

採區段徵收 住宅聚落予以保留

經發局副局長李逸安表示，此開發案採區段徵收，抵價地發還比例為五十％，希望與地主共榮共存，滿足市場需求及地主需求；而住宅聚落予以保留，讓衝擊降到最小。預計引進就業人口約九千一百六十人，引起居住人口約兩千人以上。

市議員張芬郁表示，農地污染問題已久，除污需要時間及經費，因此開發為產業園區是很好的決定，但基於居住正義，希望市府要有配套措施，對於聚落及合法的產業一定要了解其需要，好好協調。

市議員蘇柏興則表示，大里許多中小企業一直找不到土地，工業用地的不足，讓大里的中小企業難以發展，希望市府儘快展開產業園區的開發，道路要十五米以上，讓貨車可以進入園區裝卸貨。

公聽會位子不足引眾怒 擇日再開

經發局昨舉行公聽會，現場一、兩百個座位，卻湧入近千名地主，不但擠不進去，資料也不夠，地主在場外大罵，現場亂成一片。經市議員張滄沂、張芬郁、李天生、林碧秀、蘇柏興及里長胡金鍊等人協調，經發局同意另擇日、擇點召開公聽會，才平息眾怒。