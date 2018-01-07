〈中部〉花開五成 互新冬梅美翻

2018-01-07

〔記者佟振國／南投報導〕為期十六天的南投縣仁愛鄉「互新冬梅賞花季」昨正式登場，入冬低溫加上水氣足夠，當地五大賞梅熱區的梅花平均已開逾五成，枝頭還有許多花苞，下週可能又有寒流來襲，預料花況將大爆發，一掃去年暖冬無花可賞的窘境。

「互新冬梅賞花季」昨於互助國小舉行開幕儀式，校區後方的彭家梅園梅花已經綻放，開花率已逾五成，步道兩側梅樹形成雪白廊道，遊客漫步在梅花步道賞花拍照，還能享受梅花撲鼻香氣。

鄉長江子信表示，互助、新生村有清流、中原、眉原三個部落，梅樹栽培面積約四、五十公頃，是鄉內最大梅區，除了互助國小周邊的彭家、羅家梅園，還有清流、西伯、眉原、半天寮梅區，合計五大梅區，去年受暖冬又缺水影響，梅花花況不佳，但今年入冬有數波冷氣團與水氣足夠，花況是近六年來最佳。

縣府原民局長張子孝也強調，縣府積極輔導原鄉部落發展「三酸產業」，即青梅、檸檬、楊梅，青梅又是「三酸之首」，冬季賞梅、春季採果，觀光效益最大，地方也規劃原鄉部落體驗行程，發展深度旅遊。

至於為期十六天的賞花季，逢週休假日都有多項活動，包括十三、十四日眉原梅區「花下品茗」茶會、賞梅健走，廿日清流部落「聞樂梅」、廿一日中原部落「梅飛射舞」，除了賞梅，還有多項傳統文化體驗，包括紋面、編織、射箭等。