〈中部〉日月潭愛心花園 打卡新熱點

2018-01-07

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭真有「愛」！日月潭婚紗廣場日前進行植栽造景整理，經過各式花藝植栽妝點後，整個婚紗廣場變得煥然一新，尤其廣場裡的愛心花園，一旁步道還種植落羽松，配上碧綠湖景，浪漫指數破表，吸引不少情侶與民眾拍照，近來成為日月潭熱門的拍照打卡景點。

日月潭婚紗廣場，位在向山遊客中心前方草坡，靠近日月潭自行車道中興至向山段的尾端，沿途還有永結、同心二座自行車橋梁，是新人拍婚紗取景地點之一，近來日月潭風景區管理處（簡稱日管處）完成年度造景整修，嶄新的愛心花園，在周邊湖水、林木與植栽陪襯下，顯得更加浪漫。

日管處表示，以前婚紗廣場就設有許多造景方便新人拍照，此次愛心花園經過重新整理，採用紅竹與粉紫色鼠尾草做成愛心，配合步道旁秋冬季節的落羽松，以及碧綠的湖景，讓婚紗廣場變得更詩情畫意。

花草景緻可維持半年 走春好去處

每年十一月起，潭區自行車道都能看見落羽松轉成紅褐色，為秋冬的日月潭增添季節色彩，花園旁的落羽松預估還能維持到本月底，遊客可以把握機會，而花園裡的花草景致，今年上半年應都能完整保持，歡迎民眾春節到日月潭走春旅遊。

另外，位在婚紗廣場旁的台廿一線道路，近期也將路旁的紐澤西護欄改成攔索式，提供道路更開闊的視野，民眾行車經過向山地區，也能欣賞到林木花草與潭景，豐富沿途的旅遊景觀。