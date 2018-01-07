〈中部〉悶燒惡臭 彰化學校預定地挖出廢土

2018-01-07

參雜輪胎廢電土 曾整地做停車場

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮鹿江中小學預定地北側居民，連日來整天都會聞到燒焦異味，到了晚上更可怕，異味還攙有惡臭、酸腐，昨天由縣府出動機具開挖，果然挖出廢輪胎、廢電土等廢棄土方：副縣長林明裕強調，這塊土地曾在百年燈會整地作為停車場，將調查了解有無違失之處。

縣府︰將化驗、挖清、追責

鹿江中小學預定地北側，也就是文小四部分，面積約為三公頃，連日來出現悶燒，昨天先行開挖約五十平方公尺，深度約為一點五公尺；林明裕指出，文小四扣除現有壘球場、籃球場設施，雜草區約有半個籃球場大，換算約為二一○平方公尺，將會繼續開挖，挖到沒有發現廢棄土方為止，也將要求環保局到場採樣送交化驗，不能讓文教用地有所疑慮。

「就算關上門窗也沒有用！」張姓女子表示，最近鹿江中小學預定地北側用地雜草起火，火滅了之後卻又發生多次悶燒，附近住戶整天聞到異味，晚上比白天更嚴重，讓人無法睡覺。

埔崙里長董建林表示，希望能夠開挖找出原因，才不會一再悶燒，造成臭味薰天；縣議員陳秀寶等人強調，一定要把悶燒處全部開挖，找出問題，移除廢棄土方，再重新回填好的土方。

縣府昨天派出挖土機，直接從永安二路進入鹿江中小學預定地，林明裕、鹿港鎮長黃振彥、鹿江中小學籌備主任李錦仁都到場，開挖後發現廢輪胎、廢電土臭氣沖天，消防人員在現場以水柱降溫。

林明裕強調，昨天開挖的是鹿江中小學預定地，曾在百年燈會時整地作為停車場，也曾在一○二年到一○三年間，規畫為小型幼兒園曾有部分施工，但後來因為用地不符，又加上包商倒閉就解約了。會把悶燒處全部開挖，找出問題所在，並將把廢棄土方移除，回填好的土方，避免疑慮；同時也將釐清悶燒問題所在，調查當初整地有無違失之處。

而鹿江中小學預定地為何會突然悶燒惡臭，消防人員懷疑，可能是前陣子有雜草火災，而地底下有廢棄電土、廢輪胎，加上近來有水氣，電土遇水冒煙，才會造成悶燒。