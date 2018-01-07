〈中部〉民進黨嘉義縣長初選 張明達山區造勢 翁章梁六腳開講

2018-01-07

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕下屆嘉義縣長選舉民進黨初選競爭激烈，擬參選人、縣議會議長張明達昨在民雄國中舉辦山區場大型造勢活動，山區鄉鎮約上萬名支持者到場；張明達提出保母補助、私立幼兒園比照公立收費、國中小學生教科書免費等福利政見，希望打動人心，於初選中出線。

另一擬參選人、前農委會副主委翁章梁昨晚在六腳鄉辦說明會，立委陳明文、蔡易餘、蘇治芬、蔡培慧等人助講推薦並拉抬氣勢。

行政院長賴清德昨早視察嘉縣，在新港奉天宮參拜時，翁章梁趕來陪同，賴以「年輕有為，過去一起打拚，現在參選縣長（初選）的翁章梁」予以介紹。

張明達造勢大會昨晚頂著細雨，在民雄國中操場搭棚舉辦，歌手鄭君威、蘇宥蓉及溫瀚龍上台高唱，台灣新住民成長關懷協會理事長黃乃輝、法治時報社長黃越宏、縣議員陳柏麟、前立委林國慶等致詞推薦張明達。

縣長張花冠請鄉親支持張明達延續「嘉義新時代」的政策，兩人攜手高舉，跟支持者呼喊「凍蒜、凍蒜」；前省諮議員黃文峯表示，正在籌辦海區場大型造勢活動，力挺張明達。

張明達端出政見，若能當選縣長，二歲以下的幼兒如由阿公阿嬤照顧，可申請親屬保母補助二千元到五千元，二到五歲幼兒讀私幼比照公幼收費，國中、小學生教科書免費，懇託民眾支持他在初選民調中勝出。