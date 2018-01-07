〈中部〉四湖、口湖夕陽落日 部落客追逐

2018-01-07

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣府行銷地方景觀旅遊，在四湖鄉萡子寮漁港舉辦跨年送夕陽，落日餘暉成為口湖與四湖當地居最具特色天然美景，許多部落客意外發現不少亮點，入冬近距離賞鳥也成另一種殊體驗。

成龍濕地、椬梧人工島 拍照亮點

四湖與口湖的夕陽近來引起許多喜愛民眾的追逐觀賞，縣府行銷雲林沿海景觀旅遊，每年最後一天在四湖鄉萡子寮漁港舉辦送夕陽，金黃色海水在落日照掩映下浮晃，環繞著露出水面的蚵田，純樸農村之美令人陶醉。

近來更有許多部落客發現成龍濕地及椬梧人工島一帶也很適合拍攝落日，一年四季造訪，在不同角度都能夠拍到多變且夢幻的落日，甚至還有不少部落客找到攝影的秘境，構思最瑰麗的夕陽落日，偶爾可看到鴻雁與紅霞齊飛的壯闊景緻。

秋冬近距離賞鳥 遊客驚喜

這陣子最引起部落客矚目的體驗則是近距離賞鳥，每逢秋冬是雲林縣口湖與四湖鄉觀賞候鳥最佳季節，由於候鳥警覺性高，在數百公尺外稍發現人跡靠近立即高聲鳴叫並通知附近同伴振翅飛離，但遊客發現，這幾天氣溫遽降，白天在外覓食的候鳥成群縮瑟在蘆葦叢裡避寒，不時潛入淺池裡捕捉小魚或小蝦，模樣生動。

遊客反應，過去賞鳥至少必須在數百公尺外並配合望遠鏡才能捕捉候鳥身影，現在卻是與候鳥相隔不到數十公尺，蒼鷺、大白鷺、小水鴨或紅冠水雞等都能看得一清二楚，是很難得的體驗；口湖鄉休閒農業發展協會則提醒遊客，候鳥對陌生人驚戒性仍在，千萬不要過度接近，尤其冬季是禽流感耗發季節，賞鳥最好戴口罩，注意自身保護。