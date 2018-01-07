〈中部〉嘉縣食安大樓 食藥署擬設中南部食檢中心

2018-01-07

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕台塑集團捐資嘉義縣政府興建永在食安大樓，行政院長賴清德昨天實地視察時，衛生福利部食品藥物管理署提出規劃為嘉義辦事處，並建置中南部食品檢驗中心的構想，但因縣府正在進行食安大樓OT案（營運、移轉）程序，賴揆則裁示再討論後決定。

賴揆：兼顧區域平衡 做最好安排

賴揆昨早先到番路紫雲寺、新港奉天宮參拜，並與張花冠、立委陳明文、蔡易餘及王育敏，到食安大樓、故宮南院聽取建設簡報；賴說，前瞻基礎建設編列二十餘億元的食安預算，政府將有效運用並發揮效果，兼顧區域平衡，對於食安大樓的定位，政院會周詳考量，做出最好的安排。

並作為食藥專業人員培訓基地

縣長張花冠去年曾提出願意交由中央政府營運，當時衛生福利部長陳時中指不符合檢驗需求而打回票，賴清德接任行政院長後指示衛福部重新評估，食藥署初步規劃為嘉義辦事處，食安大樓作為中南部食品品質檢驗中心，設置食品微生物實驗室、食品輻射實驗室、農藥、動物用藥與重金屬檢驗實驗室、檢體貯存區等，整合中、南區檢驗需求，辦理台中港、高雄港輸入食品查驗及中南部市售食品後市場檢驗，並作為食藥專業人員培訓基地，辦理食品法規、稽查及檢驗技術訓練，若確定接管，預計今年六月前完成產權移轉，進行裝修及人員進駐，明年七月運作。

縣府進行OT案 衛福部準備進駐

張花冠表示，食安大樓建造設計符合防震、防磁及實驗室規格，因擔心萬一沒有單位營運，目前同步進行OT（營運、移轉）案；陳時中說，衛福部已準備好，人員可分階段進駐，吸引人才下鄉；陳明文則說，食安大樓是要做農產品源頭把關，還是後端的食品檢驗，營運定位尚不清楚，希望中央協助順利營運。