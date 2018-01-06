〈南部〉稻作直接給付、公糧保價收購並行 稻農憂衝擊權益

2018-01-06

〔記者楊金城／新營報導〕今年開始，全國實施稻作直接給付與公糧保價收購雙軌並行制，二月二日前，農民可向公所或農會登記稻作直接給付。依據農糧署南區分署統計，去年試辦稻作直接給付，申報給付的稻農僅有一成回歸繳交公糧，九成稻穀賣給糧商，未來稻價是否受到衝擊，值得觀察。

稻作直接給付從一○五年二期作開始試辦，接著一○六年一期作、二期作試辦，今年開始全面實施，申報一期作可領取給付金每公頃一萬三千五百元（二期作的給付金額為一公頃一萬元），農民將稻穀賣給糧商，不繳售給公糧，但申報後，如市場稻價不佳時，農民也可於公糧收購期間轉為繳交公糧。

議長：農民不了解新政 應多宣導

台南市議會議長賴美惠昨表示，稻作直接給付與公糧收購雙軌並行，市府及公所僅發宣傳單通知，並未召開宣導說明會，農民完全不了解新政策實施對農民有什麼幫助，市府和農糧署應多宣傳。白河蓮潭里里長賴建臣帶著蓮農陳情表示，受到一○二至一○四年申報公糧基準期才能申請稻作直接給付的限制，蓮農因當年輪種蓮子，以致今年改種稻卻不能申請稻作直接給付，權益受損。

農糧署南區分署：加開說明會

農糧署南區分署糧食儲運課課長曾世昌說，蓮農的意見將呈報中央檢討，但台灣稻米生產過剩，一年產量一百五十萬噸，消費才一百萬噸，會實施稻作直接給付與公糧收購雙軌，是希望稻農轉作獎勵作物如大豆、硬質玉米，不要再種稻。

而農糧署南區分署上月在南部縣市舉辦十四場地方說明會，其中，台南市在白河、西港、官田和歸仁舉辦四場，分署長姚志旺說，只要地方有需要，就加開說明會。姚志旺表示，全國實施稻作直接給付後，稻價由市場機制決定，稻價有可能跌，但農民也不必過於悲觀和驚慌。