〈南部〉北門永隆抽水站 打造仁醫王金河故事牆

2018-01-06

〔記者楊金城／北門報導〕北門永隆社區利用永隆抽水站的外牆，打造「烏腳病之父王金河醫師故事牆」，將仁醫王金河一生的故事留存在大家記憶中。

永隆里長潘江益說，永隆社區獲農村再生計畫補助，進行環境美化，在永隆抽水站牆壁以馬賽克拼貼出王金河一生的故事，讓遊客一進入北門老街，就能看到和緬懷這位仁醫濟世故事。

新完工的「烏腳病之父王金河醫師故事牆」入口意象，位在永隆橋旁的抽水站牆壁，橋頭前是王金河醫療紀念館，和當年行醫免費治療烏腳病患者的北門嶼教堂。

王金河醫師故事牆長約十五公尺，用磁磚拼貼出北門潟湖、海浪、夕陽和沙洲的意象，也黏貼上貝殼，中間是王金河一生的足跡故事，社區居民參與製作故事牆，以實際行動緬懷這位仁醫長者。故事牆的中間，以「足跡」文字敘述搭配燒製的照片，細數王金河出生、就學、行醫的事跡，即使退休後也退而不休，心繫鄉親，關心北門的觀光發展，高齡九十多歲時還參與北門耶誕點燈活動。前總統陳水扁、馬英九都曾親自到北門探望王金河，二○一四年三月，王金河病逝於台北，享壽九十八歲。

潘江益說，王金河醫療紀念館、北門嶼教堂都是觀光景點，打造王金河醫師故事牆，剛好串聯成一區塊，讓遊客到北門觀光旅遊，也能知道北門出過這位偉大仁醫。