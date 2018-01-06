〈南部〉緯創二辦啟用 3年募200工程師

2018-01-06

〔記者王榮祥／高雄報導〕科技大廠緯創資通加碼高雄！昨啟用高雄軟體產品研發中心第二辦公室，並宣示三年內將招募兩百位軟體研發工程師擠滿二辦，全力衝刺大數據分析、物聯網等領域。

緯創資通是全球最大資訊及通訊產品主要供應商之一，近幾年則積極投入人工智慧領域，除總部在台灣，也在亞洲、歐洲及美洲建構營運平台，全球員工超過六萬名。

2015年設高雄軟體產品研發中心

二○一五年，緯創在高雄設立高雄軟體產品研發中心，董事長林憲銘當時承諾三年內招募兩百位軟體研發工程師，三年後不但達標，緯創再加碼投資高雄，增設軟體產品研發中心第二辦公室，並宣示三年內要再招募兩百位研發人才。

緯創高雄研發二辦昨啟用，執行長黃柏漙親自南下主持，除高度肯定高雄工作環境，還發出豪語，希望縮短在一年半內就把二辦擠滿。

副市長史哲、經發局長曾文生、勞工局長鄭素玲受邀觀禮，除感謝緯創對高雄的肯定與投資，也承諾將繼續協助業者深耕高雄，並參與高雄體感科技園區計畫。

緯創高雄研發二辦位於華南銀行高雄分行（鹽埕區）大樓的七樓與八樓，與一辦距離不到百公尺，緊鄰高雄捷運、駁二藝術特區與鹽埕老街；一辦三年來累積投資五．七億元，增設二辦後，後續三年預計再投入六億元。

高雄研發中心研發主軸包括機器學習、大數據分析、擴增實境與虛擬實境、機器人開發、物聯網等領域。

高市府統計自二○一○年起，數位產業相關業者由四十六家成長到二一七家，累計投資金額從三．二億元成長至一一八億元，創造近萬就業機會。