〈南部〉百貨KTV公安檢查 違者最高罰30萬

2018-01-06

防火設施及逃生通道為重點

〔記者王榮祥／高雄報導〕為確保農曆春節期間大型公共商業區的購物安全，高市工務局將於元月啟動公共安全專案檢查，鎖定百貨、量販商場、 KTV等六十家場所，重點在防火避難設施及逃生通道，違者最高可處卅萬元罰鍰。

持續到春節前 檢查過仍會突擊

高市府強調，專案檢查將持續到農曆春節前，已檢查過地點仍會突擊檢查，呼籲業者不要心存僥倖，針對累犯業者一定重罰，必要時不排除依建築法連續處罰、勒令停止使用、停止供水供電或強制拆除。

工務局說明，農曆春節前，許多賣場業者都會大量進貨，進而將食品、貨品堆積於逃生通道，造成動線阻塞，一旦發生緊急情況，恐造成安全疑慮。

工務局每年春節前都會進行專案檢查，根據過往經驗，以百貨公司較容易被查獲違規情況，因百貨公司各部門與櫃位分散在各樓層，但樓層間不一定有足夠空間放置大量商品，而量販賣場商品多統一放置倉庫，比較不影響逃生通道。

工務局表示，專案檢查將邀請建築師、電機技師、室內裝修、建築物公共安全檢查等專業公會，派人組成聯合稽查小組，元月起不定時針對大型百貨、量販商場、 KTV等場所實施突擊檢查，一旦發現缺失，可處六萬至三十萬元罰鍰，並可連續處罰至改善為止。

對於違規經複查仍未改善完成場所，工務局會依建築法處罰並張貼公安不合格告示，提醒民眾不要進入消費；市民朋友如發現公安違法情事，也可撥打一九九九或向工務局建築管理處檢舉，服務專線（○七）三三七三三四九。