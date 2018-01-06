〈南部〉《比賽賺獎金 為寡母分勞》射擊女將 拚上台大政治系

2018-01-06

記者黃明堂／專訪

「蔡進添」，咦，不是先生？是小姐！沒錯， 她是國立台東大學附設體中學生，學了六年射擊，努力拚上台大政治系，要朝外交國安領域邁進。家貧逆境，正是她持續向上的動力！

蔡進添 榮民父親取名盼添丁

目前就台東體中三年級的蔡進添，透過台大「希望入學」甄選，比同學們早一步成了準大學生。已逝的父親是榮民，老夫娶少妻就想要生個兒子傳承香火，第一胎生女的，父親命名「進添」，盼進一步添丁，但還是生女的，沒能如願，就因病過世，進添的媽媽靠採荖葉，養活兩個女兒。

蔡進添說，從國小到高中，老師點名叫「蔡進添」，她答「有！」都引來狐疑眼光，到診所看病，護士喊「蔡進添先生」，她也早就習慣。

男人名女兒身的蔡進添從小就不讓人看扁女人，非常獨立，國小畢業後，選擇離家較近的台東體中就讀國中部，媽媽每天清晨五點起床上工，她六點起床，料理早餐還要送妹妹去上學，自己才到學校。

體育學校必須選一個運動專長，她從小就想當軍人或警察，所以選擇「射擊」，屢在全國賽獲得佳績，曾在全中運勇奪國中女生組空氣步槍團體第一名。

蔡家是低收入戶，媽媽長期操勞，身心健康都出問題，還好有政府、慈濟及家扶的救助，勉強維持一家生活，她也努力從射擊競賽拿獎金，貼補家用，因為在逆境中奮發向上，一○四年獲總統教育獎。

家貧奪發向上 出國遊學參訪

蔡進添也努力學習英語，高一獲獎學金到美國遊學一個月，在校內也與交換學生成為好友，更激發參與國際事務的興趣，去年暑假還到新加坡參訪電子商務公司。

多元學習，讓她突破射擊選手的未來，以奮發積極及多元才華，獲台大青睞，她選擇政治系國際關係組而上榜。她說，未來想做的事好多，當外交官、當國安、調查局幹員，或者當移民官幫助跟媽媽一樣的新移民，都是努力的方向。