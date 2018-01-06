〈南部〉高中完全免試入學 台東1021名額

2018-01-06

〔記者黃明堂／台東報導〕今年開始實施高中完全免試入學，台東區共核定八校一○二一個招生名額，以台東專校高職部二九七人最多，且完全免試招生比例達到法定上限的招生名額的九成。

不看會考 若超額比國中成績排序

東專高職部主任李慶憲說，過去試辦免試入學，但仍須憑國中會考成績登記，今年開始實施的完全免試入學，則不須會考成績，達到完全免試。家有小孩準備上高中的黃姓家長說，少子化趨勢下，學生想讀哪，幾乎都能如願，會考徒具形式，完全免試是正確方向。

東中僅原藝班 東女、體中未加入

台東區僅有台東女中及體育中學未申辦完全免試入學，其餘八校都有，但台東高中僅針對原住民藝能班釋出廿五個名額。其餘學校核定名額分別是東專高職部二九七、關山工商一八三、東商一四八、成功商水一一九、蘭嶼高中十八、育仁高中六十八、公東高工一六三。

完全免試入學招生簡章將於本月十五日公告，五月七日到十日報名，李慶憲說，很多家長、學生都還不知道此訊息，甚至連國中老師也不清楚，東專預計在簡章公告之後，展開宣導。

東專高職部共九科，全部按比例上限提供完全免試招生，各科每班核定的新生名額都是卅七人，當中有卅三人完全免試，其餘分別在技優管道及一般免試（須憑會考成績登記）各釋出兩個名額。

李慶憲舉例說明，該校汽修科及家政科年年滿招，相當熱門，如果錯過完全免試入學，就只能在技優及一般免試僅有的四個名額中爭取。

必須注意的是，報名完全免試，每位學生限填一校一科，各該科報名人數如未達招生人數，全部錄取，如超額，則依國中多元學習表現成績排序錄取，最終則是抽籤決定。