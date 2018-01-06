〈南部〉中等學校聯運 遇紅害自行評估出賽 環團批

2018-01-06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市中等學校聯合運動會前天舉行時碰到紅害空污籠罩，南市體育處的因應措施是告知參賽選手相關訊息，請各選手依個別情況評估是否出賽。台南市空污防護自救會昨天發表聲明痛批體育處的說法，根本就是在講「幹話」！

教局：遵照中央及環保局規定因應

教育局表示，當天確實空污比較嚴重，該局每天都有嚴密監控空氣品質，也提醒選手和教練、學校，身體如屬敏感體質，或有任何不適，應評估是否不要勉強出賽。一切也遵照中央及環保局的規定來留意因應。對於環團「幹話」的批評，則不予回應。

南市空污防護自救會召集人陳建明表示，教育局主辦的運動會，要求選手在嚴重空污期參與比賽，又要選手自行評估是否出賽，「是要比自殘的勇氣嗎？還是要比對空污無知的程度？」

陳建明質疑說，為何在台南每年秋冬季節空污高峰期還舉辦運動會？三年前就曾向台南市政府要求研議學校運動會改期，可是到目前為止，幼兒園、小學、中學運動會依舊在嚴重空污時期進行，這簡直是把孩子送入毒氣室吸毒，也讓「運動強身」的意義顯得諷刺！

教育局表示，中等學校運動會數十年來都在元月初辦理，主要是選手要參加全中運的報名，元月十五日到二月上旬就得報名，另外各學校也於元月中旬舉行期末考，高中生元月也是學測期間，而國三生這時取得的成績也可申請十二年國教超額比序，因為這些時間點的關係，歷年來都在元月辦理。