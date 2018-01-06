〈南部〉降低PM2.5威脅 學甲分局送執勤員警口罩

2018-01-06

〔記者楊金城／學甲報導〕貼心！有了防護PM2.5細懸浮微粒等級的口罩，學甲員警不用再當「人體空氣清淨機」了。

台南空氣污染嚴重，空氣品質近來經常達到紅色警示，對長期在街頭執勤的員警，無法避免吸入髒空氣，影響員警健康。學甲警分局花了三萬六千元為一百三十二位員警採購防護PM2.5的口罩，每人送二盒。

推出這款口罩的業者表示，分局購買的Ｚ摺口罩有三層設計，中間過濾層可吸附細懸浮微粒，前年對外發布此專利型口罩，因去年標準檢驗局重新制定PM2.5的CNS15980認證標準，這款口罩已送紡織綜合研究所辦理認證中。

口罩不是警用裝備，基層員警自備口罩執勤也不多見，學甲分局是全市唯一買防護PM2.5口罩給員警執勤使用的分局。對此，其他分局員警反應不一，有員警表示很羨慕，但也有員警說未必真的能防護什麼。

學甲分局轄區北門、學甲、將軍地處台南西南沿海，有境內、境外污染物，再加上區內八掌溪、急水溪、將軍溪的沙塵，環保署近來在附近新營、安南、善化等空品監測站監測空氣品質污染指標AQI數值經常達101-150ug/m3對敏感族群不健康，甚至高達151-200對所有族群不健康，其中的PM2.5也常達紅色警示數值。

分局長楊青垂說，基層員警在執行交通指揮勤務時，暴露在髒污的車輛廢氣中，空污加廢氣，長期下來，對身體健康有很大的影響，罹病風險恐增加，造成另類的「職業傷害」，因此採購防護PM2.5口罩，希望提供員警有效保護。