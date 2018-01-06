〈南部〉活動中心變體健場所 健身兼發電

2018-01-06

全市首處 衛國里體健中心試營運

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市民政局結合運動器材、市民卡與綠能概念，將衛國里活動中心原有三樓倉庫閒置空間，改造為全市第一個市民運動休閒體健中心，已成為附近民眾休閒運動新選擇，大讚比坊間運動中心月費會員綁約制還划算。

民政局表示，考量里活動中心分佈於各里之間就近便利，且室內運動受環境因素影響小，不用擔心烈日高照、颳風下雨及各種空氣污染，更不用擔心晚上找不到良好運動場所，而且更無綁約問題，無需擔心權益流失。

體健中心由民政局自籌二五二萬元設立，選購SportsArt跑步機、直立及靠背式腳踏車、橢圓機等健身器材。民政局表示，當初構想四、五處地點，評估空間場地、使用密度及里長配合度等因素，終於選中衛國里，目前試營運階段，將視成效再推廣至其他里。

運動產生的動能轉為可用電力

推動計畫的民政局長陳宗彥表示，健身器材運作階段，透過ECO-POWER系統（將運動產生的動能轉為可用電力），把綠能發電融入建物的電網，抵銷其他電氣設備的電力消耗，讓創造綠色能源不再只是個口號，而是全民都可參與其中，每個人都能成為單一的「小型發電廠」。

綠能運動器材業者蔡維聰表示，每人體力各不同，以一般理想使用情況，踩踏靠背式腳踏車半小時可發電一百瓦左右，最強的超過二百五十瓦，相當於讓一百瓦的燈泡持續亮二．五小時。

綠能發電也可藉由雲端系統將產生的電力資訊及個人發電量排名投射在大螢幕上，各機台間亦可連線競賽，打破傳統個人運動行為。

開放民眾免費體驗至月底

目前開放民眾免費體驗至一月底，開放卡種有市民卡及一卡通。未來將規劃市民卡收費標準每半小時廿元，提高市民卡附加價值，其他卡種每半小時四十元；民政局將再努力擴展至悠遊卡、icash等電子票證，促進民眾消費便利。