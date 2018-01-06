〈南部〉12萬生陷霾害 教團籲裝空氣清淨機

2018-01-06

〔記者黃旭磊／高雄報導〕教團估計市區超過十二萬名學生深陷霾害，籲於教室裝設空氣清淨機。

高雄市教育產業工會昨天表示，市區至少有十七個行政區共一百九十所國中小、十二萬六千名學生身陷極度空污危害區，市府不應只成立校園空污防制聯盟，做表面功夫，而應仿效雲林西螺文昌國小，於教室內裝設空氣清淨機。

左營區去（二○一七）年一年空品不良日（AQI大於一百）達一百五十六天、PM2.5年平均濃度四十．四μg/m3，台灣健康空氣行動聯盟指出「從健康角度來看，只能建議趕緊考慮移居逃離」，從宜居城市變成移居逃離城市，讓不少老師搖頭。

工會副主任、教師錢佳鳳說，高雄共三十八個行政區，只有十一區有空污測站，而茄萣區肺癌死亡率高於全市平均值六成，卻沒測站；另外，去年底宣布秋冬減少校外運動會，「室內空氣品質還是差。」

錢佳鳳表示，文昌國小每間教室裝設空氣清淨機後，空氣懸浮微粒降到只剩一成，學生過敏、咳嗽等症狀明顯改善。

教育局︰教室非密閉 改善有限

高雄市教育局長范巽綠表示，民國一○五年已有左楠、仁武與小港等地區九所國小，由業者捐贈裝設一百一十九台空氣清淨機，由於教室非密閉空間，改善空氣品質效果有限，考量規劃負離子過濾器、活性碳過濾網（窗）等設備。

教育局指出，積極推動「空氣污染防制行動計畫」，與產業、大專校院合作提出防護措施，改善校園空氣品質。