〈南部〉屏東國中小聯運逢空污季 明年擬提前

2018-01-06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣國中小聯運昨起一連三天登場，原本家長憂心空汙問題，還好前晚起下雨，讓昨天空氣品質好轉；但考量選手健康，屏縣體育發展中心評估最快下屆國中小聯運、縣運將提前舉行，避開空汙季。

連辦3天 還好一場雨洗掉紅色警戒

每年十一月到隔年二月為空汙最嚴重的季節，根據環保署空氣品質監測網顯示，一○六年一月到十二月，潮州測站空品不良日（AQI大於100）天數達一百六十八天，為全國一般測站最多；屏東測站也達一百四十六天，比一○五年多二十四天。

屏東縣每年有兩大運動會，包括十一或十二月舉行的屏縣公教人員運動會，以及一月或二月舉行的國中小學聯合運動會，恰巧都在空汙季，鄰近的高雄市議會去年底已決議空汙季不辦運動會。

今年屏東縣國中小聯運昨天起在屏東市、潮州鎮等地舉行，共六千九百七十八人參加，爭取十八個項目的錦標。根據環保署預測，屏東今、明兩天尚不會出現紅色警戒，運動會如期舉辦。

規劃改至10月 縣運則移到5、6月

屏東縣體育發展中心主任李達平表示，針對空汙季的因應措施，已做過內部討論，因為事關全中運、全國運動會代表隊選拔，攸關選手權益，所以必須格外慎重，初步計畫下屆國中小聯運將提前到十月、縣運可能在明年調整到五、六月舉行，既避開空汙季，又能讓選拔出來的全國賽代表隊，有更充足時間訓練。

昨天有選手表示，全中運的成績，可以做為未來升學甄審的加分或保送，所以縣內選拔一定要全力以赴，能避開空汙季當然好，但對選手而言，能取得代表權最重要。

教育處副處長許沛祥指出，運動對學生而言還是相當重要，目前縣轄各國中小學運動會，一半學校約在十一、十二月舉行，一半在三、四月，將根據環保局提供的空品資料，建議學校調整時間到非空汙季。