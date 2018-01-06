〈台北都會〉南昌路今起改單向通行

2018-01-06

〔記者黃建豪／台北報導〕配合台北捷運萬大線中正紀念堂（LG01）站施工，中正區南昌路今天上午六時起將啟動交維計畫，原本雙向通行，南昌路（寧波西街口至南海路口段）將調整為僅有一線道的南往北單向路段，不僅沿線禁止停車，還有十條公車路線要配合改道，且捷運工程局預計施工五年以上，加上復舊施工，預估今天開始架設圍籬後，恐得六年以後才會再見到道路原貌。

寧波西街口至南海路口段改成一線道

作為萬大線標的車站之一的中正紀念堂LG01站工程啟動第一至第二階段交維圍籬架設。捷運工程局建議，原先行駛南海路要由北往南方向通行的用路人，得繞行牯嶺街、寧波西街，行經該路段的車輛，可多利用福州街、寧波西街、泉州街作為替代道路。 預期中正紀念堂西側、中正區往萬華區、中正區往大同區車流將受到影響。

隨著萬大線各站體工程陸續開工，中正區除南昌路外，又以南海路受影響最大，大部分路段僅開放單向通行，使得中正區往萬華方向交通受到不小影響。捷運局則表示，施工前已做出交通影響評估，因周邊可行駛中華路、愛國西路等替代道路，因此車速雖會下降，但不至於嚴重塞車。

公共運輸處也表示，因應南昌路（寧波西街口至南海路口段）調整為往北單行道，公車將配合調整動線及更改停靠站位，計有十線公車路線及兩處站位受影響。分別為南昌路往南站位、聯合醫院婦幼院區往南站位，將於施工期間取消，且十五、十八、三十八、二三五、二四一、二四三、二九五、六六二、六六三、七○五公車得配合調整路線。