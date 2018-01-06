〈台北都會〉柯月底歐洲行 行程說不清

2018-01-06

議員：自掏腰包買單出國

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲本月底將長征歐洲十一天，不過北市議員王世堅於昨審查預算時痛批，市府至今行程細節、隨行名單都說不清，年度預算審議也還沒過就要花市民的納稅血汗錢出國，痛批市府只想拼湊「旅遊地圖」。王現場並要求市府在下週二政黨協商前說清楚，否則就要柯文哲自掏腰包買單出國費用。

北市府︰預算依法編列 隨行名單確認中

北市府發言人劉奕霆表示，預算都依法編列，出訪就是年度行程，隨行名單還在確認當中，待行程確認就會向外界說明。

市長月底規劃出訪荷蘭、比利時、波蘭、土耳其等四國，長征歐洲十一天，甚至還邀媒體隨行。北市議會臨時會昨審議秘書處預算，王世堅批，今年度預算議會還在審議，台灣首都市長出訪現在也沒預算，至今要花多少錢、預算編在哪、多少官員隨行都講不清楚，比旅行社還不如。

秘書長張哲揚答詢時支支吾吾說不清，僅說經費、行程正安排中，有些沒有很確定，有相關業務就會有業管局處首長隨行，「可能」有代理交通局長陳學台，經費預估編列二五○萬元。王世堅氣急，歐洲行程外界初估至少要上千萬元，市府僅編列二百多萬，質疑出訪經費還要從各局處花，現場要求市府應在下週二政黨協商前說清楚，否則就要柯文哲自掏腰包為行程買單。