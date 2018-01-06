〈台北都會〉重溫教學夢 獨老當「一日教師」

2018-01-06

景文高中辦愛老人英文學堂

〔記者蔡亞樺／台北報導〕華山基金會昨與北市私立景文高中開辦「愛老人英文學堂」，找來基金會服務的獨居長者鍾爺爺特聘為一日英文教師，讓鍾爺爺重溫教師夢，學生在課堂熱情認真聽講，讓鍾爺爺直呼很感動。連續六年為獨老募集年菜捐款的景文高中表示，校內發起各項募款活動，盼今年至少能募得廿萬元，幫助更多獨老。

今年高齡七十八歲的鍾爺爺，白髮蒼蒼、滿口牙幾乎掉光，但其實鍾爺爺擁有卅年豐富的教學經驗，年輕時在政治大學教英文，卻因一次投資失利賠光積蓄，讓他感到愧疚，離開家人選擇一人獨居。華山基金會表示，愛讀書的鍾爺爺總是書報不離手，又愛閱讀英文報，因此決定讓他重溫教師夢。

昨日開課的「景文愛老人英文學堂」，由「鍾老師」挑選四個有特別意義的英文單字，讓學生分組比手劃腳猜單字，考驗學生們的字彙能力，再由鍾老師講解單字意義，過程互動相當熱絡，景文高中校長許勝哲還頒發一日教師證給「鍾老師」。「下課前」，學生們在班長呼喊「起立、坐下」口號，齊聲對鍾爺爺說聲感謝，鍾爺爺說，他沒想到有一天能再回到學校，很感動。許勝哲表示，鍾爺爺對教學的熱忱，學生也獲得很大啟示。

連6年募年菜捐款 目標20萬

許勝哲提到，景文高中連六年為獨老募集年菜，班聯會去年九月開始努力，學生還利用社團課到校外店家募款，共募得一萬多元，校內發起募款活動，希望籌募廿萬元。

華山基金會說，目前獨老募集年菜與常年服務的公益款項經費還差了六成五，希望各界發揮愛心，年菜每份六百元或每月捐助一二五○元，幫助獨老弱勢長輩溫暖一整年。愛心專線（02）28438468。