〈台北都會〉健康圍爐 新北果菜推「傳香功夫菜」

2018-01-06

〔記者葉冠妤／新北報導〕農曆春節將至，新北市果菜運銷股份有限公司推出「傳香功夫菜」，包括佛跳牆、玫瑰油雞、頂級野生烏魚子等九道年菜，即日起至十八日開放在「新北果菜鋪」網站訂購，讓民眾過年圍爐不必大費周章，輕輕鬆鬆就能將澎湃好料搬上桌！

新北果菜今年推出的春節「傳香功夫菜」年菜系列，包含佛跳牆、玫瑰油雞、滷香金腿、紅燒牛腩煲、肴豬蹄膀、胡椒雞湯、頂級野生烏魚子和無添加防腐劑香腸等九道功夫年菜，涵括山珍海味。

新北市果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞表示，九道年菜中，佛跳牆是由干貝、貴妃鮑等數十種材料精燉，肴豬蹄膀則是經過花椒及數十種中藥泡製、傳統烹飪技術製成，肉質鮮嫩、外皮Ｑ彈，入口香氣繚繞，是今年大推的極品年菜。

九道好料 員工評選精挑

江惠貞說，公司在挑選合作廠商時，秉持一貫原則，堅持層層把關食品安全，除原物料須符合食品安全衛生，使用通過檢驗優質農產品外，也不能添加味精及防腐劑；值得一提的是，為了挑選出頂級的好味道，更動員公司員工辦理評選會，經過一番激烈評比過程，才精選出這九道傳香功夫菜，保證夠美味。

「傳香功夫菜」年菜系列即日起至十八日都可以在「新北果菜鋪」網站訂購，現在加入「新北果菜鋪」會員還有好禮相送，有意揪團買好料的民眾或公司團體可直接洽詢新北果菜電話：02-89651000分機174吳小姐，會有讓人意想不到的驚喜價喔！