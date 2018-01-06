〈台北都會〉健康圍爐 新北果菜推「傳香功夫菜」

2018-01-06

〔記者葉冠妤／新北報導〕農曆春節將至，新北市果菜運銷股份有限公司推出「傳香功夫菜」，包括佛跳牆、玫瑰油雞、頂級野生烏魚子等九道年菜，即日起至十八日開放在「新北果菜鋪」網站訂購，讓民眾過年圍爐不必大費周章，輕輕鬆鬆就能將澎湃好料搬上桌！

新北果菜今年推出的春節「傳香功夫菜」年菜系列，包含佛跳牆、玫瑰油雞、滷香金腿、紅燒牛腩煲、肴豬蹄膀、胡椒雞湯、頂級野生烏魚子和無添加防腐劑香腸等九道功夫年菜，涵括山珍海味。

新北市果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞表示，九道年菜中，佛跳牆是由干貝、貴妃鮑等數十種材料精燉，肴豬蹄膀則是經過花椒及數十種中藥泡製、傳統烹飪技術製成，肉質鮮嫩、外皮Ｑ彈，入口香氣繚繞，是今年大推的極品年菜。

九道好料 員工評選精挑

江惠貞說，公司在挑選合作廠商時，秉持一貫原則，堅持層層把關食品安全，除原物料須符合食品安全衛生，使用通過檢驗優質農產品外，也不能添加味精及防腐劑；值得一提的是，為了挑選出頂級的好味道，更動員公司員工辦理評選會，經過一番激烈評比過程，才精選出這九道傳香功夫菜，保證夠美味。

「傳香功夫菜」年菜系列即日起至十八日都可以在「新北果菜鋪」網站訂購，現在加入「新北果菜鋪」會員還有好禮相送，有意揪團買好料的民眾或公司團體可直接洽詢新北果菜電話：02-89651000分機174吳小姐，會有讓人意想不到的驚喜價喔！

  • 「傳香功夫菜」共有九道春節必吃年菜，其中一道為滷香金腿。（記者葉冠妤攝）

    「傳香功夫菜」共有九道春節必吃年菜，其中一道為滷香金腿。（記者葉冠妤攝）

  • 新北市果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞昨親自介紹新北果菜推出的「傳香功夫菜」。（記者葉冠妤攝）

    新北市果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞昨親自介紹新北果菜推出的「傳香功夫菜」。（記者葉冠妤攝）