〈台北都會〉因應選手村社宅入住潮 林口蓋第10所國小

2018-01-06

加上新建案 潛在人口上看1.3萬

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口區近幾年發展迅速，隨著人口大量遷入，學齡人口也急遽攀升，不受少子化影響，尤其世大運選手村轉作的青年社會住宅、新建案將陸續完工，潛在人口上看一．三萬人，新北市長朱立倫昨宣布將於鄰近選手村的文小十五預定地（四維、佳林路口）興闢林口第十間國小，滿足在地就學需求。

朱立倫表示，目前林口人口數已達十．六萬人，已超出一○三年新設新林國小設校需求時預估的十．五萬人，而明年青年社會住宅、新建案也會陸續吸引人口進住，預估將為林口帶來更多的學齡人口，市府有必要及早因應，啟動設校計畫。

預估110年 學齡人口將逼近8千

新北市教育局長林奕華說明，林口區國小學齡人口自一○一學年度起就呈現增長趨勢，由於林口新建案林立，預估近三年完工戶數約三千戶，再加上青年社會住宅釋出的三四○八戶，潛在人口數將上看一．三萬人，教育局預估一一○年學齡人口將逼近八千人，屆時將超出現有校舍容納量。

至於正在興建中的新林國小，林奕華說，新林國小預計在今年八、九月對外招生，第一階段先招收一到四年級學生，最多能收廿班、六八○人，未來則有國小卅班、幼兒園五班、資源班兩班、特教班一班，全校可收約一千名學童。

教育局補充，近幾年便陸續於新市鎮開發地區規劃設置新校，包括淡水新市國小、三峽北大高中、北大國小及林口新林國小，每年也會評估新市鎮人口發展，分階段規劃設校需求。

市議員蔡淑君表示，文小十五預定地位置剛好在世大運選手村的學區，但鄰近的林口、麗園國小已接近額滿，新北市府在新年初始就宣布將新設國小，算是給林口人的元旦賀禮。