〈台北都會〉南港商三特公辦都更案 啟動招商

2018-01-06

規劃轉運站 另有商場會議中心

〔記者黃建豪／台北報導〕隨著南港國家生技園區、北部流行音樂中心等重大建設推動，台北市「東區門戶計畫」已逐漸成形，將使南港從傳統工業區轉型為國家新產業聚落重心，並肩負銜接西台灣與東台灣的交通轉乘中心，做為交通樞紐的「南港商三特公辦都更案」及「南港轉運站興建營運移轉案」，昨由台北市副市長林欽榮舉辦招商記者會，盼開發出結合客運轉運、國際會議中心、商場與旅館的南港新地標，總投資額超過二二○億元。

原本因工廠林立有「黑鄉」之稱的台北市南港區，近來發展出國家生技園區、國家會展中心、軟體工業園區、南港車站大樓，以及未來的北部流行音樂中心、基隆輕軌終點站等政府重大公共建設陸續就位，將擁有資訊軟體、生技醫藥兩大產業聚落，光是即將啟用的國家生技中心，今年第一季就將進駐二二○○名研發人員，讓台北市政府定調南港為「極具發展潛力的重點推動地區」，因此推動以南港為重心的東區門戶計畫。

且隨著蘇花公路改善工程與基隆輕軌兩項連接台灣東西部的重大交通工程，銜接宜花東地區的台鐵、高鐵、客運的起始站點都是在南港車站，因應急遽發展的東區門戶計畫，台北市政府要求，現為空地的商三特與南港轉運站東站，開發案規劃都得兼具轉運站功能，在現行南港轉運站西站外，再新增兩座轉運空間。

台北市政府指出，位於忠孝東路七段的南港商三特公辦都市更新案，為台鐵局百分百持有土地，委託北市府以公辦都更方式公開招標興建，樓地板開發面積高達八萬坪，透過權利變換方式，北市府可分回一樓轉運站、至少可容納兩千人的會議中心；台鐵局依權值分回房地；投資者則得依共同負擔比例分回房地，還得引入生技產業以及培育中心。

其餘空間可發展商場、旅館，預計總投資額約兩百億元，昨起公告招商後，預計四月截止，盼七月正式簽約。

南港轉運站東站將採BOT方式

而「南港轉運站興建營運移轉案」預計一月十五日招商，目前西站已完成，暫時委託國光客運營運，與商三特轉運空間將採ＯＴ辦理，現為停車場的東站則將採ＢＯＴ方式辦理，規劃發展為地上十九層、地下四層的綜合大樓，同樣做為公車轉運站體、商場、旅館、會議廳等，契約期間共計五十年，預估五十年期權利金及租金總收益達六十六億元，約可創造三六○○個就業機會。