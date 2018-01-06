〈台北都會〉基隆施工不良害路爛 一年才罰10件

2018-01-06

議員批罰太少 要求加強巡查

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市民最常詬病路不平，經常是管線單位施工回填不實，市府工務處指出，一○六年管線單位施工不良開罰十件計三十萬元，最重開罰十萬元，中華電信、自來水公司各一件。不過議員認為罰太少，要求市府加強巡查監督。

基隆市前年在全台道路考察墊底，被評為「爛路王」，常為市民詬病的是管線單位施工，回填不良或假性修復未確實，致機車騎士摔傷。陳姓騎士說，最怕路面凹陷或鋪鐵板凸起，照明或警示措施不足，很容易「犁田」。

市府工務處指出，一○六年各管線單位施工不良依挖掘道路管理自治條例共開罰十件，罰款共三十萬元，以未申請路證及施工不良居多。

其中，中華電信去年四月在七堵區大華二路未經核准擅自開挖；自來水公司包商去年十一月在市區愛二路汰換管線，警示標誌及安全設施不足，都依違反挖掘道路管理自治條例處最高罰款十萬元。

水公司：工程會不定期抽查

自來水公司第一區管理處處長董書炎指出，近幾年自來水公司也積極籌編預算辦理老舊管線汰換，施工較頻繁，今年度重點汰換路段包括新豐街、正信路、培德路等，對各項工程會不定期抽查，抽查不合格就記點、罰款、停權等機制。

中華電信：抓出不良廠商

中華電信基隆營業處總經理蕭村罧表示，將要求廠商假性回填時要確實夯實，並儘速回填，如果被抽查到施工品質不良就記點、罰款，記點太多會列為不良廠商，以後就不能承包中華電信工程。

市議員莊錦田、何淑萍及陳東財等人認為罰太少，管線單位回填不實、安全警示做得差，路證是市府核發的，市府應要求管線單位做好管控外，市府也要加強巡查和監督。

市長林右昌指出，每年施作示範道路，整合管線，也要求管線單位嚴格管控包商，避免路面假性修復不確實影響道路品質。

市府：設通報平台加速改善

工務處長張元良則說，市府和管線單位已成立道路挖掘通報平台，道路施工都要通報，如果有交通維持等缺失，立即要求施工單位改善；工務處、交通旅遊處等相關單位也加強抽查，查到施工不良就重罰。此外，市府與地檢署等單位成立路平廉政平台，加強督導查核。