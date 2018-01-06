〈北部〉體貼新住民 醫生說「聽得懂」的話

2018-01-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮慈濟醫院婦產科「新移民女性健康照護門診」成立五週年來，迄今服務逾千名新住民、外籍移工及學生；來自菲律賓的潘妮患有子宮肌瘤，因語言不通就醫不順導致身心俱疲，經醫師以全英語溝通後順利掌握病況，才終於重拾健康、展露笑顏。

外籍人士多半因語言隔閡與文化差異害怕在台就醫，出生於馬來西亞的花蓮慈院婦產科醫師龐渂醛，因同樣身為「新住民」，更能感同身受外籍人士的困擾，在主動擔任「新移民女性健康照護門診」醫師後，常選擇使用病人「聽得懂」的語言溝通。

來自菲律賓、曾罹患乳癌的潘妮，去年又發現患有子宮肌瘤，在服用藥物後仍焦慮不已，還一度打算切除子宮一勞永逸，經龐渂醛耐心用英語溝通後，才為她保住子宮，後續兩人還相互交換聯絡方式，讓語言不通的潘妮，能有諮詢醫療問題的機會。

龐渂醛說，「看醫生」對於不諳中文的新移民來說，是件不容易的事，常因語言的表達理解受到限制，或是文化差異等影響，造成就醫及用藥過程的困難。

他說，病人在緊急醫療處置當下，若能給予適切溝通及病人「聽得懂」的語言，多半能夠大幅度的降低病人與家屬的焦慮感，「新移民女性健康照護門診」就是提供新住民一個具備人性化的醫療環境，降低對語言、文化及陌生環境的障礙。