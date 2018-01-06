〈北部〉臨港廊道 串聯花蓮6歷史景點

2018-01-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」獲文化部核定近二億元經費，花蓮縣文化局預計在兩年內，串聯起市區六大極具歷史脈絡的代表性景點，除活化建築空間，也將結合虛擬科技呈現花蓮市街開發史，再現台灣東岸海港城市的獨特文化風貌。

花蓮縣文化局打造花蓮市太平洋臨港廊道計畫，經聘請東華大學等相關單位的學者、專家研擬後，主要將以「花蓮港」的歷史脈絡變遷為軸線，透過「點、線、面」的串聯擴展方式，重現花蓮市的發展足跡。

花蓮縣文化局長陳淑美說，臨港廊道計畫一共將會串聯起今日名為洄瀾灣出海口的「舊花蓮港街」、太平洋公園的「舊花蓮港」及「花蓮鐵道文化園區」、「美崙溪畔歷史建築群」、「鳥踏石聚落」、「花蓮港休閒碼頭」等六個歷史現場。

她說，目前將以「美崙溪畔歷史建築群」及鄰近的「中廣花蓮電台」建築物做為臨港廊道核心，進行歷史建築修復與內部空間活化，其中又因「美崙溪畔歷史建築群」具備位於美崙溪口臨太平洋海岸的地理優勢，預計優先規劃作為導覽資訊中心。

陳淑美指出，另外在既有海岸自行車道、步道的基礎上，也會同步規劃串聯各歷史場景的導覽路線與解說點，運用新一代網路通訊及擴增實境技術，建置智慧行動導覽服務，希望科技化的數位內容能夠輔助歷史現場導覽，強化歷史空間的歸屬與認同感。

文化局表示，美崙溪畔歷史建築群的財產權雖屬國防部，但考量古蹟、歷史建築的維護屬重大文化工程，縣府將負擔一千九百二十萬元配合款進行修復，期許未來藉由太平洋臨港廊道各景點的整合，重現花蓮市發展過程獨特的歷史紋理，向外推展花蓮港市街的在地文化樣貌。