〈北部〉三星蔥油餅 第12認證店家掛牌

2018-01-06

公所取得商標權 開放申請

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉蔥油餅是很受歡迎的排隊美食，鄉公所取得「三星蔥油餅」商標權後列為「鄉餅」，開放鄉內業者申請使用，昨為第十二家認證店家掛牌，今年全鄉總銷售量設定四百萬片為目標，盼創造一億元產值。

三星蔥栽種面積約兩百公頃，因蔥白長，質地細緻，蔥味濃郁，是市面搶手貨，各地許多蔥油餅業者紛紛掛上「三星蔥」招牌，卻不見得採用三星蔥，有掛「羊頭賣狗肉」欺騙消費者嫌疑；公所推出「三星蔥油餅」商標認證，取得認證後限用三星蔥，由公所定期稽查負責把關。

三星鄉公所兩年多前向經濟部智慧財產局註冊「三星蔥油餅」商標獲准，給在地蔥油餅業者申請；去年七月，天送埤阿婆蔥油餅掛上首張認證標章，鄉長黃錫墉昨到天送埤為第十二家通過認證的蔥仔寮體驗館送上標章。「就愛這一味！」住在台北的遊客林小姐說，三星蔥製作的蔥油餅特別香，每次到宜蘭遊玩，都會專程到三星鄉解解饞，有掛「三星蔥油餅」標章的店家，由鄉公所掛保證，品質比較有保障。

拚破400萬片 創億元商機

蔥油餅被視為三星鄉明星產業，除了現煎現賣店家，宅配銷量也逐年增加；三星鄉公所統計，一○二年全鄉總銷售量一百三十八萬片，一○三年一百五十五萬片、一○四年兩百萬片、一○五年兩百四十四萬片，去年三百一十六萬片、產值七千九百萬元，黃錫墉希望今年一舉衝破四百萬片大關。