〈北部〉設無線網點 竹市國中小全達陣

2018-01-06

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市推動數位行動學習，市府教育處表示，全市四十六所公立國中、小無線網點設置率已達百分之百，目前正架設的第二網點也達五十％，讓各校以平板電腦等多媒體，結合教材，提供優質教學。

新竹市長林智堅說，市府挹注近九千萬元經費建置完善的數位學習環境，包含汰換全市四十五校共一千兩百七十四台單槍投影設備與七十三間電腦教室，之後進行無線網點設置，第一網點設置率已達百分之百，為求網速更穩定，架設中的第二網點也達百分之五十。

教育處長李芳齡表示，藉由網點設置，使學校在進行數位行動學習課程時能有穩定的網速，目前已有高峰、新竹、青草湖、茄苳、南寮等國小與光華、虎林、三民與竹光等國中共九校參與數位行動學習計畫，透過清華大學、台北教育大學等校輔導合作，推動行動學習方案。

李芳齡說，高峰國小首次參加教育部國中小行動學習優良學校選拔，在全國一百九十九隊參賽團隊中獲得行動學習優良學校，教師溫至帆更獲得行動學習傑出教師獎。

溫至帆說，他設計課程，用數位說故事，培養學生歷史知識與人文情懷，將早年聞名國際的「古奇峰玻璃街」設計於教學方案中，跳脫以往照本宣科的書面學習模式，改透過平板電腦呈現，獲得學生與家長好評。