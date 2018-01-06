〈北部〉路燈半年不亮 通霄鎮代反映無效

2018-01-06

台一線五福陸橋前方安全堪憂

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台一線苗栗縣通霄鎮五福陸橋前方安全島上兩盞路燈故障超過半年，居民認為影響學童及居民通行安全，陳情通霄鎮代表會副主席曾榮銓，盼協助反映檢修，但曾榮銓多次向管理單位公路總局苗栗工務段反映，卻遲遲不見回覆或修繕，批評「公部門怎麼可以這樣做事！」

公路總局表示︰儘快派員檢修

公路總局苗栗工務段則表示，工務段若接獲反映，或人員巡察發現有路燈故障，例如斷電、燈具器材損壞等情況，都會立即復原；可能是接聽電話時，不熟悉工程業務，造成誤會，會儘快派員前往檢修。

曾榮銓批評，他接獲當地民眾反映後，隨即撥打電話給公路總局，希望能夠儘速派員修復，畢竟五福陸橋是五福國小學童及周邊住戶穿越台一線的安全通道，且現在已進入冬天，天色較早轉黑，路燈不亮總是比較危險，但公路總局的回應卻相當冷淡，且撥打電話後，也不見修復。

曾榮銓說，因為公路總局遲遲不正視地方訴求，他也曾透過鎮公所反映，依舊沒有下文，連他也遭民眾誤會，認為他沒有善盡民意代表反映民意之職，甚感無奈。他希望公路總局能夠定期巡檢，發現問題能儘速解決，以免造成民眾不便。

當地張姓里民則說，路燈已經壞掉約半年時間，而台一線交通流量龐大，但權責單位遲遲沒完成修復，讓人擔憂交通安全。

苗栗工務段表示，針對所轄道路公設，一般而言每個月會定期夜間巡察一次，日間則是每週一次，若有未妥善處理地方，會改善並處理周延。