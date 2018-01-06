〈北部〉橘紅增亮度 桃園900消防弟兄換新裝

2018-01-06

增ＬＥＤ警示燈 1.6公里遠就看到

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕過去不時發生基層員警、消防人員於執勤時遭撞的憾事，甚至有人因此截肢，桃園市消防局今年為全市九百多名外勤消防人員更換救護外套、背心，外套顏色從原本的黑紫色改為更明亮的上橘紅下紫色，反光條也增加為正、背面都有，並配給每個分隊四個「ＬＥＤ緊急事故警示燈」，尤其在深夜、視線不良的道路執勤時，可吸附在救護車後方或是掛在擔架、消防人員身上，燈光直線距離能見度可達一．六公里，讓路過的駕駛人遠遠就「看得到」，有效降低執勤風險。

不少消防人員穿上新裝後都大讚，新款的救護外套為短版、兩件式，保暖度大增，還能適應不同的天氣，布料加入橘紅色、反光條並保留「紫鳳凰」的顏色，大幅提升執勤時的能見度，但希望可以多發一套以便替換。

二○一一年新北巿一名女消防隊員賴文莉，凌晨執行車禍救護時，不慎遭後方酒駕車輛衝撞，左小腿被撞得血肉模糊，得截肢保命，類似案例層出不窮，也造成多起難以挽回的悲劇，基層消防隊員說，深夜碰上快速道路救護案件，執勤時都得格外小心，深怕有駕駛疏於注意撞過來。

夜間快速道路救護 安全更有保障

消防局緊急救護科長林志淵表示，原本的紫黑色救護外套已使用近八年，為了提高能見度及安全性，重新招標設計，新款救護外套一改過去的長外套形式，衣服採上橘紅下紫色增加亮度，並增加衣服反光條數量及面積，另添購六段式、可變換紅白色燈光的「ＬＥＤ緊急事故警示燈」，目前各縣市的使用還未普及。

林志淵說，警示燈底座有強力磁鐵，可吸附於救護車或救護裝備的任何位置，也能以雙掛鉤方式掛於擔架或救護人員身上，燈光直線距離能見度可達一．六公里，駕駛人遠遠就可以看到前方有消防人員正在執勤。

警示燈目前每個分隊配發四個（每輛救護車配置兩個），不少消防人員笑稱，警示燈掛胸前很像「鋼鐵人」，稍嫌重了些，擔心鉤環太淺易脫落，會用在救護車上使用。

消防局統計，桃園市人口增加，救護案件也隨之增長，二○一六年為九萬二八九○次，二○一七年增至九萬六八三八次，增幅約四．二五％；消防局長胡英達表示，在救護量增加、出勤頻率提高及道路交通狀況複雜下，經常發生民眾不小心、駕駛未注意或未禮讓救護車，導致消防人員受傷或發生車禍，新更換的救護外套、背心及警示燈，有助確保消防人員的執勤安全。