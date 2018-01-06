〈北部〉七星潭草坪 攤販車擅闖壓出路

2018-01-06

〔記者游太郎／花蓮報導〕以風景優美聞名的花蓮縣七星潭風景區，刻意栽種的美麗草坪，竟被闖入的攤販車輛硬生生壓出二條路來，遊客大罵「沒有公德心，公權力已死」；花蓮縣政府觀光處昨天強調，將全力稽查，一查獲即開罰一萬元。

民批不見取締 縣府︰將開罰萬元

蘇姓遊客爆料指出，每個月都會前來花蓮旅遊，七星潭風景區是他最喜歡的景點，但每次來都會看到賞星廣場附近的攤販，將貨車駛入巨型觀音佛像後方的大草坪內，一、二年下來，已經壓出二條明顯的道路，草皮早已被破壞死亡，但從未見主管機關前來取締，草皮會死亡、破壞景觀，完全是縱容的結果，縣府難辭其咎。

當地居民說，縣府近十年來不斷投入經費栽種草皮，全力綠美化七星潭景觀，但攤販車輛駛入，不但壓死草皮，且壓出來的兩條路清晰可見，曾數度向縣府反映，仍然無法阻止違法行為，顯然「公權力已死」。

蘇姓遊客說，攤販愈聚愈多，賞星廣場常可看見到油漬及垃圾，七星潭是花蓮的門面，縣府再不好好管理，髒亂一旦形成，恐怕會落得跟墾丁一樣的下場，遭到遊客詬病降低旅遊意願。

縣府觀光處代理處長彭偉族表示，現場本來就樹立告示牌，要求攤販車輛勿駛入，針對這種沒有公德心的行為，將立即派人前往稽查，違規部分將以違反「觀光發展條例」處分，大草皮本來就禁止車輛駛入，一查獲將開單告發，最高可處一萬元罰鍰。

至於攤販影響環境部分，觀光處也會派員前往了解，要求注意環境維護等工作，以免造成負面形象，影響遊客對七星潭風景區的觀感。