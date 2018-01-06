〈北部〉宜蘭好好玩 去年遊客增逾百萬人次

縣管風景區卻推估少50萬人次
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕墾丁遊客雪崩式減少，同為觀光大縣的宜蘭不受影響，去年旅遊人次較前年估增至少百萬人次；不過，旅宿業者反映，飯店拓展太快，整體住宿率下滑。另，縣管風景區遊客推估少五十萬人次，遊客多往農場、觀光工廠跑。縣府表示，將引進民間能量，增加國際行銷，優質化縣管風景區，不只好看也要好玩。
宜蘭縣政府統計，前年全年遊客數六百九十幾萬人次、去年一到十一月有七百五十幾萬人次，推估較前年增加至少百萬人次；遊客數未受到中國客銳減及雪隧塞車影響。不過，縣管的梅花湖、武荖坑等十四個風景區，旅遊人數卻呈現下降，前年全年有五百七十幾萬人次，去年一到十一月僅四百八十幾萬人次，推估去年較前年少了五十萬人次。
住宿率下滑 旅宿業嘆供過於求
整體觀光人數增加，旅宿業者卻無感受；中華民國旅館公會聯合會副理事長孫顏美說，宜蘭的旅宿業，住宿率下滑不少，很多是一日遊旅客，而且宜蘭飯店拓展太快，大飯店一再搶進，房間供過於求，餅就這麼大，被瓜分不少，住宿率無法提高，業者間又削價競爭，造成惡性循環。
觀光工廠、休閒農場盛行吸客
縣府工商旅遊處副處長池騰聯說，宜蘭縣除了風景區等景點，觀光工廠、休閒農場也一直很盛行，尤其是觀光工廠多了很多家，是縣內旅遊人次不減反增主因，來宜蘭的遊客，國人占了九成，國際觀光客才占一成，因此如何吸引國際客，讓遊客從假日轉移到平日，旅宿業不再是「週休五日」，是未來要努力的目標。
池騰聯指出，宜蘭縣的觀光優勢就是環境與文化資源，把這兩項資源連結，例如推廣休閒農業，吸引港、澳等城市型國家遊客來到宜蘭，把餅做大就能提高住宿率，縣府會結合各旅展行銷，推展宜蘭旅遊。
風景區優質化 縣府將增加設施
至於縣管風景區遊客數下滑，池騰聯坦言，縣管風景區發展已有段時間，急需更新與活化，縣府已開始規劃讓風景區優質化，以前都主打「好看」卻沒有「好玩」，未來將引進民間企業能量增加設施，導入文創市集等元素，把宜蘭嚴選品牌打出去，吸引更多人進到風景區玩。