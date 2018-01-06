〈北部〉《鄭正鈐不參加》國民黨新竹市長初選 三雄爭出線

2018-01-06

林耕仁、許明財、李國璋完成登記

〔記者王駿杰／竹市報導〕國民黨新竹市長黨內初選昨天截止登記，將由前市長許明財與現任市議員林耕仁、李國璋三雄爭霸，原本傳出也將參選的市議員鄭正鈐則表示，為了黨的團結，則不參加黨內初選。

國民黨新竹市黨部總幹事葉金珠表示，市黨部八日會成立提名審查資格小組，邀集黨內初選候選人協調初選前的號次抽籤，並至少舉辦三場政見發表會，初選將採全民調方式，由二到三家民調公司負責調查，民調結果二十六日出爐，二十七日提報中常會通過資格審查後由新竹市黨部發布代表藍營角逐新竹市長的人選。

不過，若所有黨內初選的候選人民調都低迷或不如預期，中常會在審查時，將不排除另以徵召或其他方式擇定人選。

外界認為，此為新竹市黨部主委呂學樟參選市長的可能性留下伏筆。

林耕仁說，他是農家子弟，退伍時從幫人掃廁所開始做起，到現在擔任五屆市議員。他提出「就業發展、幸福育兒、無憂養老」的市政願景，強調會踏實的擘劃市政，絕不會債留子孫。

許明財說，他有三十年行政經驗、五年市長磨練，將以「一帶二心三連結」為主軸勾勒建設藍圖，即打造科技人生活紓壓帶與國際觀光旅遊中心、濱海新中心；推動鐵路地下化，將公道三（即竹光路）納入第二環市道路範圍，接景觀大道通往國道三號高速公路。

李國璋說，登記是證明參選到底、為民服務的決心，呼籲藍營進行世代合作，在這次選戰呈現不一樣的風貌，若初選結果不如意，會轉支持其他黨內同志，不會脫黨參選。

鄭正鈐則發表聲明說，雖然不少朋友勸他勇於挑戰，他也參加國民黨青年人才培育計畫，但階段性任務已完成，不參加初選，希望黨內團結和諧。