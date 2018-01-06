〈北部〉水情不佳一期作鼓勵休耕 每公頃補助4.5萬

2018-01-06

即起至2月2日受理申請

〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹苗地區已進入一階段限水，若持續缺乏有效降雨，苗栗農田水利會評估所轄竹苗縣市八千八百多公頃的灌區，於農曆年後的春耕用水，恐不足支應，建議農友辦理休耕因應，並表示，若未來有政策性停灌補助，也不影響農友權益。

水利會總幹事李秉坤說，一期作休耕已經開始受理，到二月二日，每公頃補貼四萬五千元，建議農友辦理，若乾涸持續而導致農損，農友恐血本無歸，尤其是位處水源末端的農田；若政府有政策性停灌公告，提供更高的補償，已辦理休耕的農友也可轉申請，權益不受影響。

苗栗農田水利會的灌溉事業區域，包括苗栗縣苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、銅鑼鄉、西湖鄉及三義鄉，及新竹縣峨眉鄉、北埔鄉及寶山鄉，新竹市香山區域等，面積達八千八百多公頃。

但竹苗地區自去年八月起降雨不如預期，水情不佳，於去年十二月廿七日起，實施一階段限水。近來仍持續缺乏有效降雨，苗栗縣內各水庫蓄水量也逐日下修。

截至昨天，水利會所轄的明德水庫，蓄水率僅有十九點九％、有效蓄水量為二百五十三萬公噸；大埔水庫蓄水率為六十八％、有效蓄水量為三百四十六萬公噸。

春耕過後恐不足支應農灌

李秉坤說，一階限水後，明德水庫每日供水限縮為一萬公噸，民生用水供應不成問題，但三月一日春耕後，一天約需十五萬公噸農灌用水，將不足支應；大埔水庫為純農灌，春耕後也僅能撐廿天。水利會調查統計，縣內中港溪、後龍溪缺水率約七成，西湖溪也達五成，若持續不降雨，溪水引灌也成問題。

另，永和山水庫蓄水率為四十二點九％、有效蓄水量為一千二百八十六萬公噸；自來水公司第三區管理處表示，水位也為歷年來同期低點，因進入一階限水，水庫日出水量也控制在十五萬公噸，竹苗地區民生用水暫無虞，但也呼籲民眾節約用水。

鯉魚潭水庫蓄水率為六十八點四％、有效蓄水量為七千八百六十三萬公噸，水情較佳，水庫主要供應大台中地區。