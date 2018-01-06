〈北部〉桃園農博會連結氣象站 打造「氣象殿堂」

2018-01-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園農業博覽會將於四月四日至五月十三日登場，市府今年以「智慧農業、綠色生活」為主題，規劃六大展區、廿三個主題展館，由於新屋氣象站就在農博會場內，市府與中央氣象局聯手打造「氣象殿堂」展區，雙方昨天簽署合作備忘錄，市長鄭文燦表示，農業與氣象息息相關，耕作必須依季節、節氣而行，今年農博將氣象納入展區，讓遊客認識農業與氣象間的關聯，將會是農博的新亮點。

可體驗媒體人風雨中報新聞

「氣象殿堂」展區將由市府地政局以「氣象與農業」為策展主軸，呈現農業發展與氣象科學應用關係，並以科技結合農業與氣象，規劃「風中旗緣」、「環形劇場」、「節氣幻境」、「與主播有約」、「ＳＯＳ小球大世界」、「農夫好好玩」、「地震體驗車」、「海氣象浮標區」及「實景觀測坪」等展示區，其中「與主播有約」可讓遊客體驗媒體人員在風雨交加中播報新聞的感受。

鄭文燦指出，氣象對於農業生活有很大的影響，民眾熟悉的廿四節氣，影響農業生產力，如何「看天吃飯」是農民長久累積的智慧，對未來的綠色生活也有深遠影響，像是溫室栽培、智慧農場，都得靠技術克服氣象的限制。

中央氣象局代理局長葉天降說，將氣象資訊應用於農業是近年努力的方向，例如：農委會農業試驗所、農業改良場及農會等單位提供氣象觀測與預報資訊，以利農業產銷及農事安排，此次「氣象殿堂」展區將可讓遊客一窺氣象與農業間的緊密關係，氣象局會提供觀測儀器設備並培訓展館專業解說人力，全力支援市府籌辦農博會。