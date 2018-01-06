〈中部〉草悟道「鬥牛犬」亮相 打卡新景點

2018-01-06

奇美博物館捐贈

〔記者黃鐘山／台中報導〕西區草悟道再添文化氣息！奇美博物館捐贈的大型粉色「法國鬥牛犬」裝置藝術昨天亮相，由市長林佳龍與擔任奇美副館長的市長夫人廖婉如共同揭幕，預料將吸引遊客朝聖與這座粉紅法國鬥牛犬拍照、打卡。

台灣設計師王亞韋作品

這座高度六．五公尺的「法國鬥牛犬」裝置藝術，是台灣設計師王亞韋以傳統工藝結合現代設計，利用粉紅色鐵線當作空間的畫筆，勾勒出法鬥犬的設計意象，具有空間穿透性，矗立在西區向上路一段與英才路口。

林佳龍說，春節過後就是狗年，這座裝置藝術來得正是時候，讓台中成為更有設計美學的城市，感謝奇美博物館協助促成，穿透藍天、綠地與白雲，歡迎市民來辦「粉紅Party」，與粉紅法鬥犬拍照、打卡。

他又說，草悟道是市民休閒與觀光客來朝聖必遊之地，市府希望透過裝置藝術將其串聯起來，去年已爭取「巫妖王阿薩斯」，這次再加上「法國鬥牛犬」，希望台中有更多文化藝術氣息，尤其是明年將舉辦世界花卉博覽會，也期待台中變成花園城市。

廖婉如表示，如同設計師在作品介紹寫的「狗的生命相較人類短暫許多，但是牠們帶給人類的愛超乎你的想像」，希望因此讓市民體悟到狗狗忠誠、熱情、友善的特質，進而更能夠尊重愛護生命，讓台中成為充滿生命力與愛的地方。

活動現場安排精彩的台灣飛盤狗協會表演，可愛的米克斯狗狗與訓練師彼此間有默契的特技表演，讓觀眾驚呼連連。