〈中部〉統聯客運禁酒英文標示 外國人看嘸

MOKUS是酒醉俚語 被批用法不當
〔記者歐素美／台中報導〕吳姓男子表示，外國友人從清泉崗搭車到台中市區，在公車門上發現酗酒的禁止標示，圖案看得懂，但上面的英文字「NO MOKUS PASSENGER」卻看不懂，網友上網查詢發現「MOKUS」是俚語「酒醉」，質疑用法不當，丟人丟到國外；靜宜大學英文系主任丁玟瑛說，比較正確的用法應該為為「No Alcohol Allowed」。
吳姓男子在臉書貼文表示，其美國友人從清泉崗搭乘巴士到台中市區，看到公車門上「NO MOKUS PASSENGER」的禁酒標示，圖看得懂，卻不懂MOKUS的意思，請問「有誰告訴我，MOKUS啥咪意思？跟飲酒有啥咪關係？」並痛批「中出中進好棒棒，丟人丟到外國去」；網友回應「MOKUS」是俚語「酒醉」；吳姓網友則說，「拿美國不知道哪裡的俚語做標示，真是夠了」。
靜宜講師：標示用俚語並不恰當
靜宜大學英語系講師黃秋容表示，外語標示就是要讓來台旅遊的外國朋友看懂，採用美國俚語做標示並不恰當。靜宜大學英文系主任丁玟瑛說，比較正確的用法應該為「No Alcohol Allowed」。
記者走訪台中國際機場巴士站，國光客運或捷順電動車上並未發現吳男所PO的外語標示。捷順電動車司機表示，該公車只會在車內張貼「市區公車旅客定型化運送契約」，上面註明「有酗酒滋事、謾罵喧鬧等危害自己或他人者」，可以拒絕其搭乘。並指出，喝醉酒上車的民眾不多，一般只要沒有大吵大鬧或騷擾其他乘客，司機不容易發現。
統聯：會向公司反映 進行改善
統聯客運公車部主任林元凱表示，該標示是公司統一製作，不了解英文用語是否恰當，會針對民眾的意見向公司反映，進行改善；交通局長王義川也表示，會要求業者改善。