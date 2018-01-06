〈中部〉曳引車漏有機肥 害騎士摔進糞堆

2018-01-06

臭味瀰漫 行經車輛都沾雞屎

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的臭死人！彰化縣二林鎮太平路前天傍晚近五百公尺路段出現大量混有雞屎的有機肥，不少汽、機車被噴得整輛車沾屎，也有騎士不慎滑倒，人車跌入有機堆肥中，相當難堪。警方獲報後趕緊封路並通知消防水車來灑水，耗費三個小時才清洗完畢，警方調閱監視器發現一輛曳引車洩漏有機肥，已傳喚洩「糞」兇手到案說明。

由於事故發生當時正值下班時間，有不少往返二林溪湖的民眾需行經該路，部分車廂內瀰漫一股屎臭味，趕緊去洗車，警方也緊急封路，諸多不便造成民眾喊說「整個二林都臭死了」、「肇事者要負責清潔車子的費用」等語。

警方獲報有交通事故，警員到場後發現臭氣瀰漫，疑似有機肥料傾散路面，加上下雨路面濕滑，造成三名騎士打滑摔倒，二林消防分隊派遣水車、中科工程人員動用一部挖土機一同協助清洗路面，花費三個小時才將路面清洗乾淨，恢復通車。

芳苑分局調閱附近路口監視器，追查到一部曳引車輛沿路有滲漏狀況，昨天已傳喚駕駛陳男到案說明，陳男表示，該車是載運有機肥至芳苑鄉，並不知道有滲漏情形，造成不便深感抱歉。警方表示，陳男所載貨物有滲漏、飛散或氣味惡臭，已違反道路交通管理處罰條例，面臨三千至九千元罰款，另外造成三名騎士受傷，受害者有權向對方提告過失傷害。