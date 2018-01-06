〈中部〉種菜捐佛寺 許居明一種24年

2018-01-06

從五分地擴增到兩甲地

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉民許居明與佛結緣，發願種菜，利用一、二期稻作休耕期，向農民「借」田地種菜分送給中部各大佛寺，自己負責照顧和施肥，採收期號召社區居民前來採收兼分享，這一種就是廿四年，讓佛寺和精舍省下一大筆菜錢。

現年六十歲的許居明在大村鄉經營孵蛋廠，是虔誠的佛教徒，廿四年前到苗栗縣九華山大興善寺朝山，得知寺內欠缺葉菜，返家後發願種菜，以自己的五分地種植蔬菜，每次採收就被佛寺派來的同修採個精光，他逐年增加種植的面積，不到五年就擴增到兩甲地，由於憑一人之力，管理菜園有難度，兒子許世昌也加入幫忙管理，一直到今天父子維持兩甲的種植能量。

許居明說，為佛發願，好像佛祖都感應得到，他回憶第一年初種，到採收期時，跟本沒有能力一次採收光，眼看菜就要過熟不好吃，大興善寺就派一百八十多名同修來到菜園幫忙採摘，「我覺得佛祖都在幫我忙」。他說，種菜就像種福田，就算很累、很苦也覺得很快樂，因為「這是幫佛祖做事」。

他還說，社區居民只要一聽到「幫佛祖做事」，就會主動來幫忙，譬如第五年他想擴增面積，向農民「借田」，農民一聽收成要送給佛寺，都免費讓出田來。

許居明說，他每年花廿萬元的種苗費和肥料錢，經過一個半月的生長，兌換成市價，有時超過兩百萬的價值，但最重要的是「佛心」，大家都是義務來幫佛祖的忙。

前來做收割義工的賴姓農婦說，這是做功德，幫佛祖種菜，不為賺錢，越做越開心。