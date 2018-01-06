〈中部〉佔用20年 大埔截水溝鋪面停車將收費

2018-01-06

居民反對︰官跟民搶地

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市建國科技大學前介壽北路的大埔截水溝加蓋鋪面，近廿年來都讓民眾免費停車，長期下來變成佔用，市公所規劃一一六個路邊收費停車格，最慢在本月底啟動收費，附近居民不滿無法繼續免費停車，質疑公所與民爭地，連免費停車的小確幸也要把他們剝削。

李姓居民指出，該處大埔截水溝的鋪面，早年由省議員陳振雄爭取施設，橋名以其父名紀念，鋪面開放讓大家免費停車已久，鋪面也有YouBike租借站，突然要把水溝加蓋的水泥空間改為收費停車，怎麼看都覺得怪怪的？還有居民說，排水鋪面變收費停車，感覺官跟民搶地。

民眾支持︰讓更多人使用

不過，支持路邊收費的聲音也不少，彰化市李姓婦人說，鋪面寬敞平坦，長期被在縣府和建國科大工作的上班族佔用，感覺像私人停車場，觀感不好。還有民眾說，八十七年截水溝加蓋至今，水泥鋪面變成停車空間，免費使用廿年了，改為停車收費可讓更多人使用，他認同市公所作法。

市長︰深夜到清晨不收費

對此，市長邱建富表示，市區實施路邊停車收費已成氣候，建國科大師生和附近居民，長期佔用大埔截水溝鋪面，當成自家停車位，公所接獲民眾陳情，質疑公所欠缺作為，決定落實使用者付費，規劃路邊收費停車格。

邱建富反駁與民爭地和剝削居民小確幸的質疑，他說，路邊收費停車場只有早上八點到晚上八點收費，深夜到清晨時段不收費，未來居民下了班反而會有更多停車格可使用。

工務課︰土地使用符合規定

市公所工務課長謝景澤表示，大埔截水溝鋪面由防汛道路提升為一般道路，但路邊停車格位屬行水區，日前經縣府會勘同意讓公所劃設成收費停車格，土地使用符合規定，收費引發附近居民反彈，公所會再與縣府討論。