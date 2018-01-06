〈中部〉《相隔半世紀》雲林布袋戲館奇緣 祖孫先後入主

2018-01-06

記者廖淑玲／專訪

第一對在雲林布袋戲館拍婚紗的新人，就是現任雲林布袋戲館館長楊日申，無巧不成書，布袋戲館的前身是雲林縣警察局虎尾分局，而半個世紀前楊日申的阿公楊德信就是虎尾分局代理分局長，祖孫相隔半世紀先後入主，令人稱奇。

位在虎尾林森路的雲林布袋戲館是日治時期的虎尾郡役所，終戰後變身雲林縣警察局虎尾分局，民國五十二年間曾在此擔任副分局長後派代分局長的楊德信，備受愛戴。

楊日申接館長 阿公曾在此辦公

有緣的是，前年十一月七日接任雲林布袋戲館館長的楊日申，竟是楊德信的嫡孫，當楊日申找到祖父穿著虎尾「一」號的球衣，以及祖父和同事在球場上合照的老照片，還有祖母帶著父親兄弟同遊虎尾鐵橋的舊照片，張張都訴說著楊家和虎尾濃濃的緣份。為此，楊日申特別選在布袋戲館拍攝婚紗照，見證祖孫倆和虎尾的牽繫。

虎尾科技大學休閒遊憩系碩士畢業的楊日申，前年十一月接任雲林布袋戲館館長，他說，祖父擔任虎尾分局代理分局長時，辦公室就位在目前二樓展示區。

楊日申說，他是台中人，虎科大畢業後在北部工作一陣子，因緣際會回到虎尾布袋戲館擔任館長，發現祖父民國五十二年到五十四年曾在虎尾分局擔任代理分局長，如此巧合，連父親都因而鼓勵他到虎尾服務。

楊日申的祖父在他國小四年級時就辭世，他說，記得阿公琴棋書畫樣樣精通，記得阿公從警職退休後，一大早會去晨泳，然後跳國標舞，回家吃過早餐後就開始彈鋼琴、寫書法。楊日申說，阿公對自我要求嚴格，是個「鐵漢」，在叔叔、伯伯口中也是個好長官。

楊日申表示，他最大的遺憾，是沒有能和阿公多學一些才藝和為人處事的道理，不過這段巧合，或許是冥冥之中阿公在引導他體驗人生奇緣！